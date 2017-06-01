Экологический надзор оштрафовал жителей Костромской области на 3,2 млн руб

За 2017 год экологический надзор оштрафовал жителей Костромской области на 3,2 миллиона рублей за различные правонарушения. Об этом рассказали на оперативном совещании областного губернатора.

Сотруднии департамента природных ресурсов организовали более двух десятков плановых и незапланированных проверок, во время которых выявили множество нарушителей. Вместе с документами, поступившими из полиции и других ведомтсв, инспекторы оформили примерно 250 дел, 50 из которых все ещё находятся в разработке.

Андрей Беляев, руководитель структуры, отчитался, что в течение года в незаконной деятельности уличили 217 лиц юридического, физического или должностного характера, в том числе, индивидуальных предпринимателей. Штрафным санкциям подверглись 92 человека.

Кроме того, во время рейдов на природоохраняемые территории удалось обнаружить 400 охотников, действующих вне закона. 383 из них стали участниками уголовных и административных процессов. Из оборота конфисковали около 60 единиц оружия и устройств.