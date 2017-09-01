В Красноярске школы готовятся к приему первоклассников. Представители управления образования сообщили, что в следующем году за парты сядут более 110 тысяч школьников, и 14 тысяч из них первоклашки.

Всего учебных заведений в краевом центре 115, и первых классов планируют скомплектовать около 500. Прием заявлений начнется с 1 февраля. По основным правилам, в первую очередь в учебное заведение регистрируют детей, которые проживают на закрепленном микро участке.

Для этого нужно предоставить перечень документов, подтверждающих проживание ребенка рядом со школой. Только при наличии свободных мест с 1 июля возможно определить в него ребенка не по прописке.

Открытым остался только вопрос, не повторится ли прошлогодняя ситуация, когда родители учащихся ночью 1 февраля штурмовали стены учебных заведений Красноярска для того, чтобы успеть подать необходимые документы на своего ребенка. Но это станет известно только через две недели.