В центре Москвы закрасили пешеходные переходы программы "Моя улица"

С началом января в центре Москвы коммунальщики закрасили пешеходные переходы, нарисованные по правительственной программе "Моя улица". Об этом сообщает блогер Аркадий Гершман в "Живом журнале".

"Зебры" служили москвичам в осенний период, однако во время новогодних праздников их незаметно стёрли. Это касается участков на Садовом, у Красных ворот, на Курской и Верхней Сыромятнической улицах. Как отмечает автор публикации, последнюю переходят, по меньшей мере, 1000 человек за один вечер.

Подобное явление, по мнению Аркадия Гершмана, свидетельствует о непонимании коммунальными службами транспортной политики столичной администрации. Он утверждает, что из-за подобных парадоксальных действий москвичи сталкиваются с периодами красного сигнала светофоров в 199 секунд, бессветофорными проезжими частями, пробками общественного транспорта и пропадающими переходами. Аркадий Гершман иронизирует, такая тенденция приведет обратно к парковкам на тротуарах и движению автомобилей через Красную площадь.