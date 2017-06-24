Под Кировом на крыше дома поселилась лиса

В Кировской области на крыше частного жилого дома поселилась дикая лиса. Об этом рассказали жители Шабалинского района.

Местные жители довольно часто видят на улицах поселков диких представителей фауны. На этот раз подобный случай перешел некие границы. Лисица придумала временно поселиться прямо на крыше одного из селений Шабалинского района Кировской области. Что делать с диким зверьком, пока непонятно. Присутствие лисиц и других небольших лесных животных рядом с постройками людей в этих местах никого не удивляет. Однако, чтобы обезопасить себя и собственное хозяйство, в них запрещено стрелять в пределах населенных пунктов и не в сезон охоты.

Местные власти заявляют, что нередко подобные зверьки болеют бешенством. В прошлом году в Кировской области было зафиксировано документально 60 похожих случаев, и в большинстве из них фигурировала лиса. Поэтому к забредшим лесным хищникам близко подходить не рекомендуется.