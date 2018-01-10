В Москве началось прощание с Михаилом Державиным

В Москве началось прощание с российским и советским актером театра и кино Михаилом Державиным. Скорбные мероприятия стартовали в 11 часов в Московском академическом театре.

15 января проходят прощальные мероприятия в честь знаменитого актера Михаила Державина. Народному артисту РСФСР на момент смерти исполнился 81 год. Он ушел в мир иной 10 января в Москве.

Гроб с телом актера привезли в холл его родного драматического театра, где он проработал несколько десятилетий подряд. Сообщается, что с ним могут попрощаться все желающие, начиная с 11 часов дня. У входа в театр уже образовалась внушительная очередь, чтобы отдать последние почести знаменитому исполнителю.

Известно, что после прощальной церемонии для всех желающих, гроб с телом Державина отвезут для прохождения гражданской панихиды. Затем его похоронят на Новодевичьем кладбище российской столицы недалеко от праха отца.