В Нальчике утреннее веселье лыжника-зацепера попало на видео. Ролик был размещен в социальных сетях, а затем удален.

Два приятеля решили ранним утром выйти на заснеженные улицы столицы Кабардино-Балкарии и прокатиться экстремальным способом по городу, пока большинство людей нежатся под одеялами.

Сообщается, что водитель автомобиля LADA Priora подцепил своего приятеля с лыжами на ногах, и они вместе проехались по Нальчику. Все действие молодые люди постарались снять на видео, а затем выложили материал в социальные сети. В настоящее время видео заинтересовались правоохранительные органы, поэтому его парни решили удалить.

Отмечается, что подобные опасные развлечения молодых людей могут привести к печальным последствиям. Нередко экстремалы в ходе своих мероприятий получают серьезные травмы. Иногда это заканчивается летальным исходом не только для самих организаторов, но и для посторонних случайных людей.