На Куршской косе Балтийского моря медузы замерзли во льду

13-14 января на Куршской косе у Балтийского моря медузы замерзли во льду у поверхности. Свидетели явления сообщают об этом в Instagram.

В субботу на территории Калининградской области резко похолодало до -6 градусов. Заморозки стали неожиданностью не только для отдыхающих на побережье, но и для прозрачных Аурелий. Туристы региона сообщают о большом количестве медуз, которые застыли в ледяной кромке морской воды прямо у берега. Они не успели почувствовать похолодание и спуститься в более теплые места. Кроме того, часть морских обитателей оказались непосредственно на пляжах.

Многие россияне запечатлели необычное зимнее явление на камеры и разместили фотографии в социальной сети с описанием ситуации.