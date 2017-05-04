В Карымском районе Забайкалья зафиксировали вспышку бешенства коров

На предприятии в Карымском районе Забайкальского края зафиксировали вспышку бешенства среди коров. Об этом 15 января написали на портале регионального Министерства сельского хозяйства.

12 января по приказу губернатора Натальи Ждановой карантин объявили на подсобной ферме центра для детей, оставшихся без попечения родителей, "Прометей". В пределах хозяйства организовали меры ограничения в связи с очагом заболевания среди рогатого скота. Распространение инфекции удалось оперативно локализовать. Специалисты занимаются ветеринарными мероприятиями, направленными на скорейшее оздоровление животных.

Таким было первое постановление, которое Наталья Жданова подписала в 2018 году.

В это же время Минсельхоз объявил о прекращении карантина по лептоспирозу в двух других районах Забайкалья - Кырынском и Борзинском. Местные коровы получили необходимое лечение и выздоровели.