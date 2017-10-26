В Московском зоопарке запустят трансляции из вольеров животных. К маю все клетки питомцев оснастят интернет-камерами.

Руководство зоопарка Москвы решило развивать свое хозяйство и ориентироваться на интересы многочисленных посетителей. С этого момента начинается полное оснащение веб-камерами клеток с различными животными.

После такого переоборудования пользователи Сети смогут в прямом эфире наблюдать за размеренной жизнью обитателей зоологического сада, не выходя из дома.

Первые камеры появились в Московском зоопарке почти два года назад в вольере с белыми медведями. Теперь они окажутся рядом с ягуарунди, гепардами и красными пандами.

Отмечается, что в зоопарке решились на такой шаг, чтобы удовлетворить потребности посетителей. Они не всегда могли увидеть животных, так как часто звери прятались от них. Сегодня есть уникальная возможность восполнить все пробелы и насладиться незабываемым зрелищем в Сети.