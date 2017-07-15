Студентам Приамурья вручат "спортивные" скидки

25 января в России отмечают Татьянин день, или День студента. В это праздник студенты по билету смогут получить скидки. Специально для студентов в этот день подготовлены предложения МАУ СОК "Юность" и бассейна "Надежда".

25 января, на катке который расположен на площади имени Ленина, при предъявлении студенческого билета возможно будет получить 50 процентов скидки на аренду коньков. В этот же день на празднике при показе студенческого билета возможно будет попасть на плавание по цене 100 рублей и купить абонемент на февраль в бассейн "Надежда" стоимостью в одну тысячу рублей.

Акцию проводят при поддержке управления физической культуры, спорта по делам молодежи администрации Благовещенска, об этом рассказали в пресс-службе городских властей. Ранее стало известно, что Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства будут участвовать в «Абилимпиксе».