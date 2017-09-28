Жена бразильского фокусника испортила ему трюк

Жена бразильского фокусника Итало Фернандеса испортила ему трюк с парящим предметом. Видеоролик мужчина разместил на Facebook.

"Когда жена портит магию", - гласит описание. На кадрах молодой человек демонстрирует зрителям фокус с парящим в воздухе металлическим предметом. Фокусник вращает руками вокруг зеркальной сферы, будто поддерживая её в невесомости. Атмосферу волшебства он поддерживает драматическим свистом.

В это время на заднем плане ходит хозяйка в поисках необходимой ей кухонной утвари. Беременная супруга с задумчивым видом изучает содержимой шкафчиков и посудомоечной машины, а затем сурово стучит мужа ковшом по голове и отбирает половник, который Итало Фернандес все это время удерживал, зажав ручку подмышкой. Обиженный неудачей мужчина уходит из кадра, потирая голову.

Видеоролик став вирусным в социальной сети, получив более 250 тысяч репостов среди пользователей из разных государств. Люди иронизируют по поводу несостоявшегося мага и его хозяйственной супруги. Некоторые предполагают, что видео является постановочным.