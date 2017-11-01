8-летняя горожанка Барнаула стала пятимиллионным пассажиром Толмачево

31 декабря в прошлом году аэропорт Толмачево достиг отметки в пять миллионов пассажиров. Юбилейным пассажиром аэропорта Толмачева стала восьмилетняя жительница Барнаула София Взглядова, которая посетила Симферополь со своей семьей на новогодних каникулах.

9 января девочка со своей семьей семьей вернулась, в аэропорту поздравили своего пятимиллионного пассажира. Сотрудники аэропорта и партнеров авиакомпании S7 Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и другие, подарили восьмилетней девочке массу памятных подарков и сертификатов на обслуживание.

Сотрудники аэропорта Толмачево вручили семье набор фирменных чемоданов, сертификаты на обслуживание в VIP-зале и различные сувениры. Также известно, что в этом году в планах аэропорта увеличить пассажиропоток до пяти с половиной миллионов пассажиров.