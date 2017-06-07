В Красноярске врач ушла с работы из-за видео с корпоратива с танцем живота

В Красноярске сообщают о случае увольнения врача из больницы из-за новогоднего корпоратива. Дело в том, что в сети появилось видео, как рабочий состав учреждения отмечал праздник, и на нем запечатлено, как заведующая отделением исполняет танец живота.

В СМИ появилась информация о том, как заведующая отделением одной из клиник Красноярска уволилась из больницы по весьма необычной причине. Известно, что после одного случая она написала заявление главному врачу, где указала, что желает уйти по собственному желанию. Источник сообщает, из-за чего все произошло.

В последнее время в сети все чаще стали появляться видео с рабочих корпоративов, которые проводились в больницах России под Новый год. Некоторые из таких записей просто веселят, а другие же показывают явные нарушения, которые происходят в праздники в больницах. Так, подобная история произошла в одной из больниц Красноярска. Сообщается, что персонал больницы под Новый год устроил корпоратив с зажигательными танцами. Неизвестно, кто опубликовал видео с мероприятия, однако на нем запечатлено, как заведующая отделения исполняет танец живота под пение коллег. Таким образом она нарушила правила больницы, а конкретно запрет главного врача БСМП на проведение мероприятия и была вынуждена уволиться.