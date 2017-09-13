В Москве создадут 40 стоянок для такси на 100 мест в 2018 году

В 2018 году власти Москвы намерены создать 40 дополнительных стоянок для такси по 100 машиномест в каждой. Так объявил Максим Ликсутов, заммэра столицы по транспорту и дорожной инфраструктуре.

Руководитель транспортного департамента рассказал, что с 2012 года в Москве построили более 400 площадок для размещения автомобилей такси общим количеством на 1,4 тысячи машиномест. Стоянки организованы в востребованных для легального таксования местах. В частности, вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро и МЦК, а также у точек, которые массово посещают москвичи и гости.

Парковки для таксистов выделены специальным знаком. В их пределах легальные водители, соблюдающие законодательство, имеют возможность оставить свое рабочее транспортное средство в ожидании нового заказа или просто отдохнуть в перерыве.

Максим Ликсутов сообщил, что Дептранс продолжает принимать предложения на обустройство новых парковок такси. Заявки можно отправлять в электронную приемную с указанием точного адреса, ориентиров и аргументацией необходимости размещения.