Власти Москвы пообещали не вводить платные парковки во дворах многоэтажек

Столичные власти пообещали не вводить платные парковки во дворах многоэтажных домов. Эту информацию подтвердил Максим Лискутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Максим Лискутов подтвердил, что не будет вводить плату за парковки на территории дворов многоэтажных домов. Он рассказал, что этот вопрос даже не выносился на обсуждение на заседании правительства Москвы. По его словам, он никогда не обсуждался, и такая идея даже никогда не возникала.

Вице-мэр Москвы объяснил, что у Департамента транспорта есть другие заботы относительно того, какие меры ввести для большего комфорта граждан. Насчет дворовой территории он подчеркнул, что такие вопросы уполномочены решать сами жители. Они могут самостоятельно решить, делать ли парковки платными, а после следить за выполнением этого требования, если его все-таки учредят.