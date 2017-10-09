В Москве карты и брелоки «Москвенок» объединили с «Тройкой»

В Москве карты и брелоки «Москвенок» объединили с приложением «Тройка». Новый вид гаджетов можно приобрести через Сеть.

Во всемирной паутине началась продажа первой партии карт для проезда и брелоков «Москвенок», предназначенных для школьников российской столицы. С ее помощью теперь можно не только оплачивать обеды в школьных столовых, но и передвигаться на общественном транспорте города по специальному приложению «Тройка».

Власти столицы выпустили в продажу начальную пробную партию из нескольких тысяч гаджетов. Их можно найти на некоторых интернет-площадках.

Чтобы «прошить» в электронный брелок необходимую информацию, надо обратиться к специалистам информсистемы «Проход и питание», которая успешно функционирует в Москве уже несколько лет. С ее помощью дети проходят через турникеты в городские общеобразовательные учреждения, оплачивают обеды и завтраки в школьных столовых. Причем родители могут самостоятельно устанавливать лимит на покупки.