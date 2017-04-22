В Екатеринбурге установят остановки нового дизайна

В Екатеринбурге установят остановки общественного транспорта нового дизайна. Первая из них должна появиться на улице Крауля.

Администрация города-миллионника намерена в корне поменять устоявшиеся традиции по внешнему облику остановочных павильонов для общественного транспорта. Скоро на улицах четвертого города России появятся абсолютно новые остановки. Их дизайн должен соответствовать представленной концепции развития города и содержать элементы логотипа Екатеринбурга.

Сколько подобных павильонов появится в ближайшее время в мегаполисе и когда это произойдет, пока неизвестно. Жители уральской столицы и эксперты полагают, что подобные мероприятия проводятся к мировому первенству по футболу, матчи которого также пройдут и в Екатеринбурге.

Напомним, что ранее новые остановочные комплексы начали устанавливать в Волгограде. Местные жители за их непривычный пока внешний вид стали называть «виселицами».