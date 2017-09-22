Погибшую принцессу Диану вновь вспоминают: Скандал вокруг фотографа королевской семьи набирает обороты

Королевский фотограф обвинён в сексуальных притязаниях.

Почётный офицер ордена Британской империи возведённый на этот пост королевой Великобритании в 2014 году, сейчас вовлечён в ужасный скандал, порочащий его честь и достоинство. Марио Тестино - известнейший и уважаемый фотограф царствующей королевской династии Виндзоров теперь прославился в другом амплуа. Тринадцать человек обвиняют 63-летнего Тестино в сексуальных домогательствах.

Дело касается 90-х годов, когда Марио, со слов пострадавших, подвергал сексуальному рабству мужчин-моделей и требовал от них беспрекословного подчинения. Имея в то время определённый статус знаменитого фотографа он пользовался своим положением в отношении начинающих моделей. Сотрудничая с такими крупными брендами как Calvin Klein и Abercrombie & Fitch, он чувствовал свою власть, а неопытные юноши боялись заявить на такую влиятельную личность.

Теперь, когда подобного рода обвинения и разбирательства приобрели массовый характер, никто не боится афишировать прошлое, воздавая по заслугам своим обидчикам. Так одна из жертв фотографа сообщила, что секса не было, однако извращённых просьб и приставаний было достаточно, происходило много чего. Американское издательство Conde Nast, которое напрямую сотрудничает с Марио и выпускает самые популярные глянцевые журналы, было шокировано подобными заявлениями и немедленно прекратило сотрудничество со скандальным фотографом. Однако сам виновник шумихи опровергает все предъявленные обвинения.

Подобные санкции распространились и на ещё одного профессионального любителя сделать качественное фото, американского fashion-фотографа, режиссера Брюса Вебера. С претензиями к нему о непристойном поведении обратилось 15 моделей. Своих жертв Брюс просил оголиться даже вне съёмочной площадки.

Сфера шоу-бизнеса и политики насыщена такими случаями. Возмутительное поведение известных лиц в прошлом находит отклик в настоящем. Уголовные разбирательства ведутся и на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, изнасиловавшего не один десяток женщин и на итальянского режиссёра весьма преклонного возраста Франко Дзеффирелли, которого американский актёр Джонатан Шек порицал в сексуальных притязаниях.