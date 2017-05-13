Влюбленные худели 11 лет, чтобы первый раз заняться сексом

Только по прошествии 11 лет пара влюбленных американцев смогла заняться сексом. До этого им мешал сделать это лишний вес.

Молодые люди познакомились больше 10 лет назад в центре по снижению веса. Между ними вспыхнула любовь с первого взгляда, но согласно терапевтическим правилам они не могли в открытую показывать свои чувства. Единственным верным решением было покинуть центр и заняться лечением самостоятельно. Но им так и не улыбнулась удача. Общая масса пары составляла 572 кг. В личной жизни был постоянный разлад. Им нужно было регулярно посещать психолога. Так как Рена могла напомнить Ли, что он не хочет бороться за снижение веса, на что тот реагировал очень агрессивно и распускал руки. Дабы не терпеть унижения пара все таки пришла к семейному психологу для разрешения домашнего насилия. В итоге, после всех испробованных методов, ребята решились на операцию. Ли похудел на 141 кг и теперь весит 183, а Рене на 121 кг и весит 127 кг. Молодые могут теперь заняться сексом. В будущем они планируют увеличивать динамику снижения в весе и оформить свои отношения официально.