Незнакомка терроризирует жительницу Ростова интимными снимками в соцсетях

Незнакомая женщина терроризирует жительницу Ростова в соцсетях, присылая ей свои интимные снимки. Своей проблемой жертва поделилась с интернет-сообществом.

Ростовчанка рассказала в одном из сообществ, что некоторое время назад к ней в друзья добавилась незнакомка, которая начала с ней общаться. После периода нормальных бесед, она начала переводить разговоры на темы интимного характера и присылать фотографии сексуальной направленности. Собеседница попросила навязчивого пользователя перестать слать ей такие послания и даже объявила о своём молодом человеке. Впрочем, это не останавливает террористку.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на публикацию. Некоторые предложили конструктивные решения проблемы, такие как обсуждение в личной встрече или отправка жалобы руководству социальной сети для дальнейшей блокировки.