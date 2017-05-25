В Ростове закроют проезд к Гремучему источнику на Крещение

В Ростове-на-Дону закроют проезд к Гремучему источнику на Крещение Господне. Во время традиционных мероприятий проход к купелям будет открыт только для пешеходов.

Владельцев автотранспортных средств передвижения администрация донской столицы заранее предупреждает об ограничительных мерах. Они будут действовать всего два дня – во время традиционных мероприятий, предусмотренных по случаю праздничного омовения в купелях 18 и 19 января. В эти дни православные христиане отмечают Крещение Господне.

Власти Ростова-на-Дону предупреждают, что проезд к Гремучему источнику будет закрыт для транспорта. До него необходимо будет добираться пешим ходом. Это обусловлено соображениями безопасности. Позволен лишь проезд автомобилей с инвалидами и для тех лиц, которые самостоятельно не смогут добраться до святых источников города.

Сообщается, что в эти дни охраной общественного порядка займется порядка 250 человек. Среди них народные дружинники, представители казачьих сообществ и полиция. Также у каждой купели намерены дежурить экстренные медицинские службы.