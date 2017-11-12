Жителей Ростова поразила необычная комбинация дорожных знаков рядом с торговым центром "Горизонт". Это запечатлел и разместил на Youtube блогер Артемий Зайцев.

Власти разместили на одном столбе указатели "Пешеходный переход", "Инвалиды", а также "Поворот налево". В этом месте начинается участок с "зеброй" и заканчивается парковка для инвалидов. Все вместе можно прочитать: "Пешеходный переход для инвалидов налево"

Автор ролика отмечает, что сами по себе знаки не имеют силы согласно ПДД. Табличка, предупреждающая об инвалидах, должна устанавливаться лишь в сочетании с номером 6.4 "Парковкой". Артемий Зайцев иронизирует, что создатели подобного объединения изобрели какой-то новый и непонятный указатель. Он считает, что в случае с таким явлением эвакуация за несоблюдение подразумеваемых требований будет неправомерной.