В Дагестане пенсионерка на видео дала советы парням по выбору невесты. Ролик с ее участием набрал более 100 тысяч просмотров.

Во всемирной паутине набирает популярность видеоролик, снятый на простую камеру мобильного устройства. На кадрах видно, как делится своим жизненным опытом с подрастающим поколением горцев престарелая женщина.

Пенсионерка преклонных лет дала несколько важных советов молодым людям при выборе хорошей невесты. По мнению старушки, перед тем как оформлять официальные отношения с понравившейся девушкой, необходимо внимательно приглядеться к ее родителям. Они могут помочь разгадать характер и жизненные устои будущее жены.

С мнением взрослой женщины многие согласились. Пользователи заявили, что родители действительно часто являются полным отражением своих детей и наоборот. В настоящее время это видео набирает большую популярность. Сейчас его просмотрели более ста тысяч раз.