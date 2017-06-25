В Дагестане неадекватный жених требовал силой поцелуев от невесты. Инцидент попал на видео и в социальных сетях уже осудили поступок горца.

Сегодня в Сеть попал видеоролик, который был снят на торжествах по случаю бракосочетания молодых людей. Действие происходит в Дагестане. Видно, как жених танцует в окружении своих многочисленных друзей, а затем по настоятельным советам приятелей, намеревается силой поцеловать свою возлюбленную.

Девушка начинает резко уворачиваться от настойчивых действий будущего мужа. Видно, что ей не доставляет это удовольствия. Мужчина несколько раз делает попытки под одобряющие выкрики и свист молодых людей. Затем девушка пытается спрятать свой недовольный взгляд и не знает как вести себя в подобной ситуации.

В социальных сетях резко осудили поступок молодого джигита и встали на сторону невесты. Пользователи назвали все действо в присутствии взрослых людей на заднем плане позором, а друзей жениха обозвали чокнутыми.