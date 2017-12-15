Составлен список советских мультиков, создающих зимнее настроение

С окончанием новогодних праздников заканчивается и трансляция давно полюбившихся советских комедий и других проектов, при просмотре которых всегда вспоминается Новый Год. Но зима продолжается и вместо фильмов и проектов часто просматривают советские мультипликационные фильмы, которые каждым сюжетом напоминают кому-то детство, а кому-то, что за окном все еще зима.

Так, просматривая мультик "Дед Мороз и Серый волк", мы еще раз как бы напоминаем себе о том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Что бывают хорошие люди как Дед Мороз, а бывают хитрые, как ворона. Легендарный мультик "Зима в Простоквашино" еще раз напоминает о прекрасном отдыхе где-то за пределами города, в дачных поселках, где снега намного больше, где природа чище, чем в городе. Как приятно и уютно сидеть в своем теплом доме.

"Когда зажигаются елки". Тут рассказывается о Деде Морозе растеряше. Он спешил на праздник к детям и потерял все подарки. Но подарки поняли как они важны для детей и сквозь преграды зимнего леса спешат подарить детям праздник. "Дед Мороз и лето": обитая на Северном полюсе, Дедушка Мороз живет совсем один, без помощников и поддержки, без Снегурочки и зайчиков. Из-за этого он все подарки деткам делает сам, а потом доставляет их или пешком, или на попутном транспорте. Однажды он узнал про лето и ему захотелось увидеть его своими глазами. "Новогодняя сказка" - для некоторых это мультфильм о предпраздничных буднях. Все спешат приготовить вкусности, нарядить елку. Но может стоит задуматься о тех, кто рядом.