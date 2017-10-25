В Сети появилось видео "гладиаторского" сражения двух оленей в США

В США олени-соперники устроили "гладиаторское" сражение на школьном стадионе. Очевидцы разместили виозапись боя на Youtube.

Авторы сообщают, что инцидент зафиксировали в пределах одной из школ города Пейсон, расположенного в штате Аризона. Трое оленей прошли через открытые ворота на спортивное поле. Не обращая внимания на сотни школьников, собравшихся у здания перед началом занятий, рогатые лесные жители начали сражаться, сцепившись рогами. Каждый из противников пытался доказать свою силу и перетянуть другого на свою сторону. В то же время, третий остался безучастным наблюдателем.

Вскоре сражение закончилось само собой. Сотрудники учебного заведения прогнали животных с территории школы и закрыли им доступ к стадиону.