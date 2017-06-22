Режиссер «Шерлока Холмса» позвал Пермского актера для новой роли

На своей странице в интернете актер из Перми Алексей Богачук поведал, что участвует в съемках сериала о борьбе граждан России с интервенцией стран Северного Оборонительного Союза «Операция Миллениум».

Картину снимают в Москве. Режиссером картины выступает Денис Фролов. Ранее он работал над сериалами «Шерлок Холмс» и «Ликвидация». Алексею Богачуку досталась одна из главных ролей — сына русских эмигрантов Юджина Стогоффа. События из книги «Джин Грин — неприкасаемый», стали основой для съемок. Она написана советскими авторами, с дальнейшей публикацией под псевдонимом Гривадий Горпожакс. На странице самого сериала в социальных сетях рассказывается, что отдельно взятые идеи фильма проработаны и переложены уже на современный лад. Алексей Богачук имеет достаточный багаж ролей и несколько высших актерских образований. Сейчас выступает актером камерного театра Новая Драма.