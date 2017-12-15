В Москве подходит к концу фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве подходит к концу грандиозный по своему размаху новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество". 14 января последний день его работы.

Подводятся предварительные итоги яркого праздничного фестиваля от московских властей под названием «Путешествие в Рождество». 14 января последний день его работы и за все дни новогодних каникул его смогли посетить более десяти миллионов человек. Среди них были как жители российской столицы, так и гости Первопрестольной.

Отмечается, что торжества проходили в разное время на трехстах площадках мегаполиса. В украшении использовались сотни новогодних елей и миллионы разноцветных фонариков, создающих иллюминацию на улицах города.

Организаторы отмечают, что в этом году были побиты все рекорды предыдущих лет по размаху празднования.

Примечательно, что в Москве действовала самая большая ледяная горка недалеко от площади Революции, представлены различные мероприятия. Самыми красочными оказались театрализованные действия. Они проходили сразу на нескольких центральных площадках фестиваля.