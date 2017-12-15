Собянин: В Москве за 7 лет на 16% выросла протяженность дорог

В Москве за 7 последних лет на 16% выросла протяженность автодорог. Об этом написал в социальной сети столичный градоначальник Сергей Собянин.

Мэр Москвы подвел итоги не только предыдущего года, но и напомнил, какая была проведена работа, начиная с 2010 года. Сообщается, что сеть улиц и магистралей в Москве за это время возросла примерно на 16 процентов и продолжает ускоренными темпами возрастать.

По словам Сергея Собянина, только за последний год в российской столице стало больше на 120 километров автомобильных дорог. Помимо этого, было построено немало дополнительных элементов инфраструктуры, в том числе пешеходные подземные и надземные переходы, тоннели и путепроводы.

В правительстве Москвы также продолжают озвучивать дальнейшие планы по строительству системы скоростного внеуличного транспорта. Так, в текущем году власти столицы намерены ввести два десятка станций метро и около сотни километров автодорог, в том числе будет проведена реконструкция ряда магистралей и улиц в различных районах города.