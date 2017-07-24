В камчатском селе торжественно сдали дом на 40 квартир

Строить многоэтажный дом в селе Мильково начали еще в 2016 году. Начало строительства положено в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», благодаря чему в село могут привлекаться нужные специалисты.

Количество квартир в многоэтажке позволяет поселить семьи Мильково, которые давно стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Губернатор Владимир Илюхин торжественно вручил ключи первым жителям новостроя, еще наградили работников строительной организации, которые занимались постройкой дома. После проведения всех торжеств, администрация области последовала в квартиру к учительнице, которая переехала в Мильково на работу. Из коренных жителей Мильково, первым получил ключи популярный камчатский тренер по самбо и дзюдо Геннадий Бузин. Его воспитанниками были не одно поколение спортсменов победителей. Геннадий Бузин поделился своей особой радостью от получения ключей от квартиры. Ведь за частным домом нужен постоянный уход. Он же, подолгу не бывает дома. Зато теперь он знает, что будет возвращаться в теплую уютную домашнюю обстановку.

10 января торжественный день для мильковцев не только из-за сдачи дома, но и в эксплуатацию ввели новую автостанцию и физкультурно-оздоровительный комплекс. Но темпы никто снижать не намерен. Служебные квартиры это подспорье по привлечению специалистов в Мильково. Так, на данный момент вакансии по учителям уже закрыты. Значит, дети смогут получить достойное образование. Остается открытым вопрос с медицинскими работниками. Но это дело времени.