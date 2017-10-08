Метро Петербурга помогает пассажирам найти свою любовь

Метро Санкт-Петербурга помогает пассажирам найти свою любовь. Это возможно сделать при помощи Telegram-канала подземки.

В городе на Неве теперь появилась уникальная возможность не только узнавать новости петербургского метрополитена в оперативном порядке, но повстречать свою любовь благодаря работе сервиса Telegram.

Сотрудники ресурса рассказали реальную историю, которая произошла перед новогодними праздниками. Девушка ежедневно отправлялась в центр города со станции «Академическая» и встречала во втором вагоне метропоезда одного и того же мужчину чуть старше ее.

Из-за некоторой робости дальнейшее знакомство срывалось, а после того, как петербурженка решилась заявить о своих симпатиях на страницах социальной сети, все получилось. Она попросила откликнуться высокого мужчину, которому она улыбнулась перед Новым годом.

К счастью, на просьбу практически моментально среагировали и передали контактные данные тому самому высокому пассажиру. Специалисты говорят, что сработало правило шести рукопожатий, по которому все друг друга знают. Сообщение незнакомки передал мужчине один из его приятелей. Он был подписан на Telegram метро.