Павленский прокомментировал поджог Банка Франции

Российский арт-деятель Петр Павленский прокомментировал свой поджог Банка Франции. Об этом он подробно рассказал в письме на страницах Facebook.

В настоящее время художник Павленский отбывает свое наказание во французской тюрьме. Деятель альтернативного современного искусства представил свою версию событий по поджогу Банка Франции и объяснил популярно свои злые мотивы.

Россиянин назвал финансовое учреждение Парижа символом оккупации французской столицы и виновником истребления населения европейского мегаполиса.

По его словам, преступные намерения Банка Франции проявились еще в 19 веке, когда учреждение тайно спонсировало вооруженные отряды главы государства против своего народа.

Также известный российский акционист поделился некоторыми впечатлениями от пребывания в местах лишения свободы и правосудии Франции. Павленский сравнил ее с системой правосудия во времена репрессии Сталина в СССР.

Напомним, что после того, как художник получил временное политическое убежище в Париже, он провел ряд акций. В частности, пытался совершить противоправные действия у Банка Франции.