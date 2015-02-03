Названа основная причина психрасстройств у граждан Украины

Названа основная причина психических расстройств у граждан Украины. О них рассказали в эфире местного телеканала.

Подведены итоги 2016 года по уровню психических расстройств среди граждан Украины. По этому показателю страна занимает лидирующее место в антирейтинге Европы.

Сообщается, что примерно три процента от общего количества граждан постоянно сталкиваются с проблемами заболевания психики и нервной системы. Эти проблемы в основном возникают из-за большого количества употребления низкокачественного алкоголя и иных психотропных препаратов и наркотических веществ.

Среди зарегистрированных обращений к медикам, около семисот тысяч жителей Украины испытывают серьезные проблемы зависимости от негативных привычек. Пациенты страдают амнестическими синдромами и психотическими расстройствами. Нередки случаи, связанные с повреждениями мозга.

Более 227 тысяч людей испытывают болезни на уровне умственной отсталости. Примерно столько же страдают от шизофрении. Более ста тысяч обратились за медицинской помощью в 2016 году по поводу различных боязней и депрессивного состояния.