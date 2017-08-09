Жителей Москвы приглашают экскурсии на закрытые станции метро

Жителям Москвы предлагают посетить экскурсии, которые проводят на закрытых станциях метро. Такое приглашение 14 января опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.

Организаторы покажут посетителям особенности архитектуры подземных залов и неработающие объекты, такие как депо, где проводится реконструкция. Кроме того, экскурсоводы намерены прокатить желающих по железнодорожным путям, которые не нанесены на официальные схемы.

18 января состоится экскурсия под названием "Большой сталинский стиль в метро", 24-го - "Подземные храмы социализма", 26-го - "Как устроено метро. Электродепо "Красная Пресня"" "26 января", 30-го - "Как мы строили метро", а также другие мероприятия. Помимо дневных запланировано проведение ночных посещений.

Ознакомиться с полным расписанием и купить билеты можно на официальном портале мэрии. Кроме того, их можно приобрести в кассах Музея Москвы, расположенного на Зубовском бульваре.