Пожарные из Иркутска привезли 400 кг корма для бездомных животных

Пожарные из Иркутска привезли около 400 килограммов корма для бездомных животных. Об этом сообщили представители МЧС России по сибирскому региону.

Накануне пожарные спасатели из областного центра Иркутской области сделали доброе дело и приготовили сюрприз для животных из приюта, находящихся в поселке Карлук. Они завезли к брошенным собакам сорок мешков с разнообразной едой. Это примерно 400 килограммов корма, деньги на который собирали сами профессиональные тушители.

Пожарные признались, что эту акцию они проводят для того, чтобы спасти не только людей, но и братьев меньших. Им требуется не только ежедневная еда, но и иная поддержка людей.

Сообщается, что существуют планы по развитию инициативы иркутских спасателей. Они надеются, что к акции по спасению домашних животных подключатся и другие неравнодушные люди.