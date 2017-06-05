Жители Воронежа одели памятники в теплые вещи

Жители Воронежа одели некоторые городские памятники в теплые вещи. Варежка появилась на скульптуре, посвященном писателю Маршаку.

После продолжительного периода относительно теплой погоды в Воронежской области, вновь пришли времена зимних холодов. Накануне температура в областном центре опустилась до 12 градусов Цельсия со знаком минус.

В эти дни на центральных улицах города вновь стали появляться памятные скульптуры в зимнем облачении. Ранее свитер внушительных размеров «примерил» на себя Владимир Высоцкий, а сейчас в социальных сетях можно увидеть фотографию памятника писателя Самуила Маршака, где он держит за руку девочку.

На ее руке красуется вязаная варежка. Снимок тут же стал причиной споров среди жителей города. Многие посчитали, что варежку просто кто-то из детей потерял на улице, а неравнодушные горожане таким образом пытались посодействовать поиску хозяев теплой вещи.

Напомним, что традиция наряжать скульптуры памятников есть не только в Воронеже. Подобная идея существует и в других городах России и ближнего зарубежья.