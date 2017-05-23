Во Владимирской области в январе растут грибы

Жители Владимирской области открывают сезон грибов не только осенью, но и в январе. Из под снега можно было увидеть выросшие грибы лисички и подосиновики.

Начало грибного сезона отметили и в других регионах Центральной России. Такое зимнее чудо для Владимирской области не в диковинку. В 2009 году уже была точно такая же история. Эксперты утверждают, что зимний сбор грибов имеет свои плюсы. Меньше червячков будет попадаться. Но по вкусу, легкая горечь будет присутствовать. Так грибы ставят защиту от холодов или от жары. Так что при консервации, зимний урожай лучше сначала проварить. Теплые деньки коснулись не только растительного мира. Животные также отреагировали на солнышко. Из своих жилищ повыходили жучки, паучки, бабочки.