В Волгограде обсуждают уснувшего в банке воспитанного бомжа. Фотографии бездомного облетели социальные сети областной столицы.

Накануне в Сети появились фотоматериалы, на которых запечатлен мужчина без определенного места жительства. Он забрался на территорию финансового учреждения Волгограда, когда оно было закрыто для посетителей, и решил немного отдохнуть в теплом помещении.

Снимки вызвали неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Одни говорили, что бомж - очень воспитанный, так как даже успел снять туфли, прежде чем лечь на подоконник банка. Другие говорили, что моральный уровень некоторых комментаторов слишком примитивен, поэтому это приводит к массовому отуплению гражданских масс.

Многие пользователи отметили, что здесь нет места шуточкам и насмешкам над бездомным человеком, поскольку неизвестна точная причина, по которой он оказался в данной ситуации.