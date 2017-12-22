В Липецке возмущены соседством секс-шопа и церковной лавки

В Липецке местные жители возмущены соседством секс-шопа и церковной лавки. Горожане очень остро отреагировали на реалии жизни.

В Липецке на одной из трамвайных остановок города располагаются рядом друг с другом киоск по продаже товаров интимного характера и лавка, где продаются церковные аксессуары. Жители города уже несколько месяцев не могут в это поверить и даже запечатлели прискорбный для многих людей факт на видео.

На нем видно, как среди многочисленных торговых точек на оживленной улице идет торговля секс-игрушками для взрослых и товарами для верующих.

Жители города обращают внимание также на то, что ежедневно с этой остановки общественного транспорта на учебу отправляются школьники. Ранее церковный магазинчик располагался на соседней стороне улицы – там он арендовал помещение. Теперь его владельцы вынуждены были перебраться поближе с секс-шопу.