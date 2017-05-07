В Сети назвали "нытиком" пожаловавшегося на судьбу мужчину из Воронежа

В Сети жителя Воронежа обозвали "нытиком" после жалоб на тяжесть мужской судьбы по сравнению с женской. Такое обсуждение развернулось в региональном сообществе "ВКонтакте".

Воронежец поделился с другими соотечественникам непростой жизнью представителей сильного пола, за напускной суровостью которых часто скрывается тонкая душевная организация. Автор публикации отметил, что российские мужчины обязаны проходить целый ряд непростых жизненных этапов. Среди них - военкомат, служба в рядах армии, учеба и напряженный труд с целью обеспечить благосостояние второй половинки, которые нередко садятся на голову. При этом самцы грозят приобрести оскорбительные статусы "козла", "нищеброда" или "извращенца".

Большинство участников группы раскритиковали позицию "нытика" и окрестили его также "троллем". Женщины при этом подчеркнули непростое испытание месячными и дали обещание ухаживать за сохранностью "красивого фасада" своих возлюбленных.