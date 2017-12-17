Волгоградский водитель припарковался на детской площадке в Астрахани

13 января волгоградский водитель припарковал свой автомобиль на детской площадке в Астрахани. Местные жители разместили соответствующую фотографию в социальных сетях.

Снимок свидетельствует о том, что неизвестный поместил внедорожник на волгоградских номерах под навесом в детской зоне одного из городских дворов. Предполагается, что таким образом владельцы решили защитить своё транспортное средство от выпавшего снега.

Пользователи социальной сети в комментариях под публикацией выразили негодование подобным поступком. Они подчеркнули, что подобное является прямым нарушением ПДД. Комментаторы считают, что для защиты автомобилей от осадков существуют специально оборудованные крытые стоянки или гаражи. Администраторы соощества сообщили, что намерены донести информацию до сотрудников ГИБДД и других правоохранительных ведомств.