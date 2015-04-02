Венеция переезжает в Благовещенск для проведения карнавала

Впервые для жителей Благовещенска будет организован Венецианский карнавал. Событие пройдет 10 февраля в помещении ресторана ОКЦ.

Все вырученные средства от мероприятия перечислятся в фонд помощи бездомным животным «Горячие сердца». Организаторы акции рассказывают, что у многих висят в шкафу абсолютно нетронутые нарядные платья, которые некуда одевать. Так как большинство являются любителями животных и даже относятся к категории зоозащитников, то решили организовать приятный Венецианский карнавал не выезжая из Благовещенска, где произойдет сбор средств на помощь бездомным животным. Все посетители обязаны будут придерживаться строгого правила в одежде: женщины в вечерних платьях, мужчины в строгих костюмах и обязательное наличие маски. В плане показ одежды, проведение конкурсов, обучение вальсу, гастрономические вкусности. На аукционе выставят лоты, вырученные денежные средства от продаж которых передадут в фонд по защите животных. Организаторы надеятся, что деньги пойдут на кастрацию животных, чтобы меньше бегали своры собак. Помимо этого могут быть выставлены котенок или щенок, может кто-то сразу заберет их домой. Приобрести билет можно будет со вторника в кассах Общественно-культурного центра.