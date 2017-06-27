Жительница Северодвинска стала жертвой коллекторов

Жительница Северодвинска стала жертвой нападок со стороны коллекторов в декабре 2017-го. Об этом рассказывают региональные СМИ.

В начале прошлого месяца жительница Северодвинска подверглась психологическому давлению. Её шантажом пытались заставить оплатить долг по кредиту сестры. В социальной сети "ВКонтакте" сборщики задолженности разместили её телефон и обработанную фотографию дочери в качестве объявления о предоставлении услуг интимного характера. Девушка заметила это первой и поставила мать в известность.

Вскоре неизвестный позвонил на рабочий телефон поликлиники, где работает женщина. Собеседник сообщил, что она обязана погасить сумму кредита, который просрочила её сводная сестра по отцу. Северодвинка отказалась компенсировать чужую задолженность.

После этого коллекторы начали воздействовать через коллег и даже учительницу младшей дочери. При помощи грубого шантажа они намеревались заставить преподавателя выгнать школьницу из учебного заведения. Параллельно представители организации соврали сотрудникам лечебницы, что женщина указала их поручителями.

Вскоре горожанка обратилась в полицию, прокуратуру и ФССП с просьбой о помощи. Ее поддержали и сообщили, что аналогичных случаев уже пять.