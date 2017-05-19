Барнаульский кинотеатр будет транслировать бесплатно советские фильмы

Все жители Барнаула разных возрастов смогут бесплатно познакомиться с советским кинематографом в местном кинотеатре "Премьера".

В программу кинотеатра включены просмотры следующих фильмов: "Любовь и голуби", где по сюжету завязывается роман простого сельского женатого мужчины и роковой городской незамужней женщины. Развязку можно увидеть 16 января в 15.00. Дальше зрители смогут погрузиться в "Королевство кривых зеркал". Где простая советская школьница Оля заглянула в висевшее в прихожей на стене зеркало. На удивление ей самой, Оля отправилась путешествовать в зазеркалье с озорной девочкой Яло, которая была ее прямым зеркальным изображением. В мир зазеркалья барнаульцы смогут погрузиться 23 января в 11.00 и 13.00. 30 января в 15.00 зрителям покажут "Я шагаю по Москве". Из Сибири в Москву приезжает монтажник Володя по делам. Рассказанная им история заинтересовала писателя Воронина, который захотел с ним познакомиться лично и послушать его рассказ. Конец января ознаменует "Зимний вечер в Гаграх". Где герой фильма, в прошлом знаменитый чечеточник, кумир публики, проживает жизнь в скромности и безликости. Он преподает танцы в эстрадном коллективе, где зажигаются иные "звезды", как внезапно все меняется: к старому артисту словно возвращается молодость.