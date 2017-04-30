Кипелов посетит Брянск с презентацией альбома "Звёзды и Кресты"

27 марта рок-группа "Кипелов" посетит Брянск с презентацией нового альбома под названием "Звёзды и Кресты". Концерт анонсировали в пресс-службе областной филармонии.

Мероприятие планируют провести в концертном зале "Дружба". Согласно анонсу, оно начнётся в 19 часов по городскому времени. Музыканты привезут в Брянск очень разнообразную программу, включающуюю мистические и энергичные композиции, а также классические тяжелые баллады и боевики.

Отмечается, что создатели "Звёзд и Крестов" долго трудились над своим музыкальным детищем. В частности, все тексты рок-композиций сочинила Маргарита Пушкина, уже давно сотрудничающая с коллективом. Самой длинной песней называют "Косово Поле", длительность которой составляет 10 минут и 4 секунды.

Музыкальный коллектив "Кипелов" создан под предводительством вокалиста Валерия Кипелова, который раньше прославился, как лидер группы "Ария". Теперь же он выступает в рамках сольной карьеры.