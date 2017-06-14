Кустурица не понимает современное кино

Югославский и Сербский кинорежиссер, актер кино Эмир Кустурица, получивший две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, столкнулся с проблемой понимания современного киноискусства.

По словам самого мэтра киноматографа, то, что было 20 лет назад, уже ушло. Структура кино в корень поменялась. Он не так понятен как раньше. Еще менее чем пол столетия назад законы кино изучались по Базену, полякам и русским. На сегодняшний день сформировался только рынок, который требует от режиссеров то, что надо делать, таким образом появление частых конфузов неизбежно. В январе в Сербии планируют проводить кинофестиваль "Кустендорф", который организовал сам кинорежиссер. На данном мероприятии будет поднята тема о фильмах, что такое вообще фильм и что такое сериал. Стал ли он лучшим средством выражения. По ходу фестиваля хотят рассматривать вопрос о развитии фильма явления и его перерождение в новейшую форму. В дискуссии примут участие Кустурица и Паоло Сорренто (итальянский кинорежиссер и сценарист). Проведение фестиваля "Кустендорф" ассоциируется больше с простотой. На него не приглашают гостей за деньги, не стелят красные дорожки, нет рекламы и пафоса. В создание фестиваля Кустурица закладывал дух свободы от Голливуда. По его мнению, Голливуд это идеологическая машина, которая оккупировала человечество потребительской глупостью и несомненно является угрозой для авторского кино. В рамках кинофестиваля покажут более двух десятков короткометражек. В состав участников войдут такие страны как Россия, Польша, Китай, Египет и остальные страны. Во главе жюри восседает продюсер Роза Аттаб.