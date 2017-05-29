Фанаты Гарри Поттера сняли собственный приквел о Волан-Де-Морте

Фанаты вселенной Гарри Поттера сняли собственный фильм-приквел о судьбе Волан-Де-Морта. Свою кинематографическую работу они разместили на сервисе Youtube.

"Волан-Де-Морт: Истоки Наследника" длится 52 минуты. За это время авторы повествуют об истории мага Тома Реддла, который впоследствии добьется славы злобного темного волшебника, имя которого откажутся называть вслух. Поклонники серии книг Джоан Роулинг, а также их экранизации, поставили перед собой цель продемонстрировать процесс развития Волан-Де-Морта через события, которые состоялись в его детских и юношеских годах.

Создатели кинокартины проводили съёмки, выделяя средства из собственных сбережений, а также денег, собранных в 2016 году на краудфаундинге Kickstarter. Продукт англоязычный, однако творцы позаботились о добавлении фрацузских, португальских, испанских и итальянских субтитров.