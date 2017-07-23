Фотосессия за 250 долларов удивила пользователей интернета

Американка Пэм Заринг опубликовала на своей страничке в Facebook результаты их семейной фотосессии. Профессиональный фотограф за 250 долларов исправила всем лица в Paint.

Данные фото, которые в сети сравнивают с фотографиями инопланетян, за 2 дня набрали порядка 300 тысяч просмотров. Фотограф, которая назвала себя профессионалом своего дела, несколько не справилась со своими прямыми обязанностями и для того, чтобы загладить вину, просто использовала доступную всем программу Paint, для исправления своих погрешностей. В результате, полученные снимки в семье Заринг подняли настроение всем и вызвали только положительные эмоции. В оправдание профессионал своего дела рассказала, что при проведении фотосессии на лица падали некрасивые тени, что и сподвигло ее к редактированию. Семья не жалеет о потраченных деньгах, так как все компенсировалось зарядом положительных эмоций.