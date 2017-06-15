В сериале "Друзья" зрители нашли расизм, сексизм, гомофобию и ненависть к полным

В социальных сетях обозначилась перепалка между зрителями сериала "Друзья". Многие утверждают, что в сериале высмеивают полных людей, другие расы, страх перед кровью и дискриминируют людей по половым признакам.

Непосредственно пользователи отмечали насмешки над Моникой, когда она предстала в увеличенных размерах, а также когда Чендлер отпускал плоские шутки в сторону людей с нетрадиционной ориентацией. Многие считают, что данный сериал утратил свою актуальность и превратился в оскорбительный. Уже современный зритель требует больше темнокожих в сериале. Они считают, что возлюбленная и коллега Росса Чарли полностью покрыть дефицит людей темного цвета кожи так и не смогла. Сериал увидели зрители с 1994 года по 2004. В нем показывается дружба шестерых молодых жителей Нью-Йорка, которые частенько оказывались в разнообразных комических ситуациях, но дружба и чувство юмора помогали преодолеть любые преграды.