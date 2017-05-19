Жители Волгоградской области в больницах смогут бесплатно проверить здоровье

Жителям Волгоградской области каждую третью субботу, начиная с текущего года, разрешили проходить бесплатную диспансеризацию с 8:00 до 14:00. Теперь у волгоградцев появилась возможность проверить свое здоровье бесплатно.

Как стало известно, жители Волгоградской области теперь смогут бесплатно пройти УЗИ, ЭКГ и флюорографию, получить консультации у маммолога и врача-терапевта, проверить артериальное и глазное давление, а также сдать общий анализ крови. Данные нововведения действуют в рамках первого этапа акции "Диспансеризация выходного дня".

Отмечается, что если специалисты в случае своеобразного профосмотра выявят у пациента какие-то отклонения, то его направят на дополнительное обследование к профильным врачам. Это и станет вторым этапом диагностического комплекса.